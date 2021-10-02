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انطلاق مناورات “المدافع الأزرق – 21” بين القوات البحرية الملكية والأمريكية

انطلاق مناورات “المدافع الأزرق – 21” بين القوات البحرية الملكية والأمريكية

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انطلاق مناورات “المدافع الأزرق – 21” بين القوات البحرية الملكية والأمريكية

انطلاق مناورات “المدافع الأزرق – 21” بين القوات البحرية الملكية والأمريكية
http://almnatiq.net/?p=1049237
المناطق- واس

انطلقت اليوم الأحد، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “المدافع الأزرق – 21” بين القوات البحرية الملكية، ونظيرتها الأمريكية في الأسطول الغربي.

وجرى انطلاق المناورات، بحضور مساعد قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، والعقيد البحري دانيال بيلي من البحرية الأمريكية.

وأوضح قائد التمرين، أن المناورات التي تستمر على مدى عشرة أيام، تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون العسكري ورفع مستوى الاستعداد القتالي، والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية، وتبادل الخبرات في مجال حماية الموانئ، وإزالة الألغام على اليابسة وتحت الماء.

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