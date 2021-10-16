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بعد إطلاق المكتب الاستراتيجي.. غرفة الباحة: قرار ولي العهد يجذب الاستثمار ويحفز القطاع الخاص

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بعد إطلاق المكتب الاستراتيجي.. غرفة الباحة: قرار ولي العهد يجذب الاستثمار ويحفز القطاع الخاص

بعد إطلاق المكتب الاستراتيجي.. غرفة الباحة: قرار ولي العهد يجذب الاستثمار ويحفز القطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=1049247
محررو المناطق

رفع رئيس غرفة الباحة محمد سعيد المعجباني، نيابة عنه وعن نواب وأعضاء مجلس الإدارة واللجان والأمانة ورجال وسيدات الأعمال بالمنطقة، الشكر والامتنان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة إطلاقه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.

وقال المعجباني، إن هذا الأمر الملكي الكريم يشكل امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم من مقام ولي العهد والتي سيكون لها أثر في مسيرة التنمية والرخاء على نحو يتناسب مع قيمة منطقة الباحة السياحية والتاريخية والثقافية.

وشدد على أن تلك الخطوة تتناسب مع ما تتميز به المنطقة من فرص استثمارية واقتصادية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 م.

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