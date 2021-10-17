صاروخ نووي أسرع من الصوت.. ماذا تعرف عن السلاح الصيني الجديد “Long March”؟

المناطق- وكالات:

اختبرت الصين بشكل سري سلاح نووي فتاك، يتكون من صاروخ يسمى “Long March”، يحمل على متنه “مركبة انزلاقية تفوق سرعة الصوت حلّقت في مدار منخفض حول العالم”، وفقا لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

ووصفت تقارير إعلامية السلاح الصيني الجديد بـ”السلاح المرعب”، وأكدت مصادر استخباراتية لم تذكر اسمها، إن الجيش الصيني أطلقه، في أغسطس الماضي.

وأوضحت “فايننشال تايمز”، أن “المركبة الانزلاقية دارت حول الكرة الأرضية قبل أن تهبط نحو هدفها، الذي أخطأته بحوالي عشرين ميلا”.

وكشفت المصادر أن النظام الجديد قادر على “التغلب على الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية الأميركية الموجودة في ألاسكا والتي تم إعدادها لإسقاط المقذوفات القادمة فوق القطب الشمالي – سيكون النظام الصيني قادرا على ضرب الولايات المتحدة من الجنوب”.

وذكرت أن الحادث “أثار ذهول مسؤولي المخابرات الأميركية، حيث يظهر أن الصين أحرزت تقدما مذهلا في تطوير أسلحتها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت”.

ويعد السلاح الجديد الأحدث من نوعه في سباق التسلح الذي يحدث في آسيا، مع تصاعد التوترات بين الصين وتايوان.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية، الأحد، على طلب للتعليق.

وإلى جانب الصين، تعمل الولايات المتحدة وروسيا وخمس دول أخرى على الأقل على أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.