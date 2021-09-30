 هل يجوز تداول النكت والطرائف؟.. الشيخ “المري” يُجيب (فيديو)

أوضح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، الشيخ علي بن صالح المري، حكم تداول النكت والطرائف عن المواقع التي لا تقع.
وقال المري، خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه في حال كانت هناك فائدة من وراء ذلك ولا يوجد بها سخرية من أحد فلا بأس بذلك.
وأضاف، أنه إذا كان هذا الأمر من باب الضحك فقط فلا يجوز؛ كونه لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته.
حكم تداول النكت والطرائف؟..
الشيخ علي بن صالح المري يجيب#يستفتونك #قناة_الرسالةhttps://t.co/tb0B9dlLCS pic.twitter.com/hlRBEuRK58
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 17, 2021
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