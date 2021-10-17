الخارجية تدعو المواطنين إلى الالتزام بتعليمات عدم السفر إلى لبنان

المناطق- واس

دعت وزارة الخارجية، جميع المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى العديد من الدول ومنها لبنان.

وقالت الخارجية في بيان: “نظرًا للأحداث الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية لبنان، وبناءً على قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 5 / 10 / 1442 هـ بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بما فيها لبنان، فإن وزارة الخارجية تود التنبيه على جميع المواطنين الكرام باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن”.

وشددت على ضرورة عدم السفر إلى لبنان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

كما دعت كافة المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المواطن الكريم.