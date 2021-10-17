استشاري أمراض معدية: في هذه الحالة سنعود للإجراءات الاحترازية من جديد (فيديو)

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كشف الدكتور نزار الباهبري، استشاري الأمراض المعدية، مدى إمكانية عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وقال “باهبري”، في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “الخليجية”، إن الإجراءات الاحترازية تتم على حسب عدد الحالات الحرجة الموثقة في المستشفيات”.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية يتم فرضها إذا امتلأت المستشفيات بالمصابين بمضاعفات كورونا وليست إصابة فقط، مؤكداً أن عدد حالات الإصابة ليس مقياساً لفرض الإجراءات الاحترازية.