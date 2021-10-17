ما ‏حكم من أتى جماعة والإمام في التشهد الأخير؟.. الشيخ المري يجيب (فيديو)

قال المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، الشيخ علي بن صالح المري، إنه لمن أتى جماعة والإمام في التشهد الأخير وسلم، أن يكمل صلاته.

وقال المري خلال حديثه لقناة للقناة الرسالة: “أن البعض يأتى للصلاة ولم يدرك الجماعة شوي في اللحظات الأخيرة حيث سلم الإمام قبل أن يتمكن من الجلوس ، فما عليه إلا أن يكمل صلاته بتكبيرة الإحرام والفاتحة، ولا يقطع صلاته”.