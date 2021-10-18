الزهراني يروي قصة صاحب مقهى خصص استقطاعا لمؤسسة خيرية فزادت مبيعاته 30%

روى الدكتور أحمد الزهراني، قصة صاحب مقهى شهير في مدينة الرياض “خصص استقطاعا” لمؤسسة خيرية تعمل في مجال رعاية الايتام، فزادت مبيعاته بنحو 30%.
وقال الزهراني، خلال حديثه لقناة الرسالة: “صاحب المقهى أبلغني أنه بعدما خصص الاستقطاع زادت مبيعاته 30 %”.
ووجه الزهراني، دعوة للمؤسسات التجارية بالمساهمة في الاستقطاعات، تحت شعار استقطاع لأجر لا ينقطع”.
د. أحمد الزهراني يروي قصة صاحب مقهى "خصص استقطاعا" لمؤسسة إخاء فزادت مبيعاته بنحو 30%.. وهذه دعوته للمتبرعين#إخاء في #ق3#قناة_الرسالة@Ekhaa_sa pic.twitter.com/BT25NUyaPJ
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 17, 2021
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