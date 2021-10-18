احدث الأخبار

الزهراني يروي قصة صاحب مقهى خصص استقطاعا لمؤسسة خيرية فزادت مبيعاته 30%
أبرز المواد
 ما ‏حكم من أتى جماعة والإمام في التشهد الأخير؟.. الشيخ المري يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 تهور قائد مركبة ينتهي بحادث مروع على أحد الطرق (فيديو)
أبرز المواد
 لهذا السبب.. المملكة تطالب “أوبر” و”كريم” بـ100 مليون دولار
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بمقيم حاول سرقة أموال من أحد أجهزة الصرف الآلي
أبرز المواد
 استشاري أمراض معدية: في هذه الحالة سنعود للإجراءات الاحترازية من جديد (فيديو)
أبرز المواد
 الخارجية تدعو المواطنين إلى الالتزام بتعليمات عدم السفر إلى لبنان
أبرز المواد
  هل يجوز تداول النكت والطرائف؟.. الشيخ “المري” يُجيب (فيديو)
أبرز المواد
 صاروخ نووي أسرع من الصوت.. ماذا تعرف عن السلاح الصيني الجديد “Long March”؟
دولي
 تسبب في حوادث مرورية.. شكاوى من تهالك الطريق المؤدي لقرى الملحاء والمرخة بمكة (صورة)
أبرز المواد
 بعد إطلاق المكتب الاستراتيجي.. غرفة الباحة: قرار ولي العهد يجذب الاستثمار ويحفز القطاع الخاص
أبرز المواد
 يخدم 3 ملايين راكب سنويًا.. الجاسر: طرح مشروع النقل الساحلي بالشرقية
أبرز المواد
الزهراني يروي قصة صاحب مقهى خصص استقطاعا لمؤسسة خيرية فزادت مبيعاته 30%

الزهراني يروي قصة صاحب مقهى خصص استقطاعا لمؤسسة خيرية فزادت مبيعاته 30%

أبرز المواد
ما ‏حكم من أتى جماعة والإمام في التشهد الأخير؟.. الشيخ المري يجيب (فيديو)

ما ‏حكم من أتى جماعة والإمام في التشهد الأخير؟.. الشيخ المري يجيب (فيديو)

أبرز المواد
تهور قائد مركبة ينتهي بحادث مروع على أحد الطرق (فيديو)

تهور قائد مركبة ينتهي بحادث مروع على أحد الطرق (فيديو)

أبرز المواد
لهذا السبب.. المملكة تطالب “أوبر” و”كريم” بـ100 مليون دولار

لهذا السبب.. المملكة تطالب “أوبر” و”كريم” بـ100 مليون دولار

أبرز المواد

الزهراني يروي قصة صاحب مقهى خصص استقطاعا لمؤسسة خيرية فزادت مبيعاته 30%

الزهراني يروي قصة صاحب مقهى خصص استقطاعا لمؤسسة خيرية فزادت مبيعاته 30%
http://almnatiq.net/?p=1049307

روى ‏الدكتور أحمد الزهراني، قصة صاحب مقهى شهير في مدينة الرياض “خصص استقطاعا” لمؤسسة خيرية تعمل في مجال رعاية الايتام، فزادت مبيعاته بنحو 30%.

وقال الزهراني، خلال حديثه لقناة الرسالة: “صاحب المقهى أبلغني أنه بعدما خصص الاستقطاع زادت مبيعاته 30 %”.

ووجه الزهراني، دعوة للمؤسسات التجارية بالمساهمة في الاستقطاعات، تحت شعار استقطاع لأجر لا ينقطع”.

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*