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هل الاستثمار في الإبل يفوق عائده العقارات والأسهم؟.. مختص يوضح (فيديو)

هل الاستثمار في الإبل يفوق عائده العقارات والأسهم؟.. مختص يوضح (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049318

كشف المستثمر والمختص في مجال الإبل، فهد السبر، عن العائد المادي من الاستثمار في الإبل.

 

وقال خلال لقاء مع برنامج” يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، رداً على سؤال هل الاستثمار في الإيل يفوق  العقارات و  الأسهم، إنه لا يتوقع ذلك، فالاستثمار في الإبل جيد لكن، العقار هو الأبن البار.

 

وأوضح أن أسعار الإبل ارتفعت بشكل مهول، حيث أن الإبل الذي كان يتم شرائه منذ  20 سنة بـ200 ألف الآن يبلغ سعره 3 أو 4 ملايين ريال.، حيث  قفزت الأسعار إلى 300 % خلال السنوات الأخيرة.

 

وأبان أن السبب أنه بعد إنشاء نادي الإبل ، أدى إلى دخول كبار التجار من أجل الاستثمار فيه، موضحا أنه ممكن أن يصل أسعارها إلى 15 مليون ريال.

 

 

 

 

 

 

 

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