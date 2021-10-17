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هاشتاق “#الجرعة_الثالثة” يتصدر تويتر.. تعرّف على الفئات التي ستحصل عليها

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هاشتاق “#الجرعة_الثالثة” يتصدر تويتر.. تعرّف على الفئات التي ستحصل عليها

هاشتاق “#الجرعة_الثالثة” يتصدر تويتر.. تعرّف على الفئات التي ستحصل عليها
http://almnatiq.net/?p=1049323
محررو المناطق

تصدر وسم #الجرعه_الثالثه قائمة التريند في المملكة اليوم، حيث استفسر فيه المغردون عن الفئات التي ستحصل على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أوضح أمس، في مؤتمر صحفي، أنه تم البدء بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل زارعي الأعضاء والمصابين بالفشل الكلوي المزمن.

وأضاف أن الأيام القادمة ستشهد توسعًا في إعطاء الجرعة المعززة لشرائح أخرى من المستفيدين على رأسها المصابون بأمراض مزمنة أخرى والمهن ذات المخاطر ومنها الممارسين الصحيين.

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