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أعلى سعر منذ  2018.. ارتفاع “النفط” وبرنت يُسجل 85 دولاراً  للبرميل

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أعلى سعر منذ  2018.. ارتفاع “النفط” وبرنت يُسجل 85 دولاراً  للبرميل

أعلى سعر منذ  2018.. ارتفاع “النفط” وبرنت يُسجل 85 دولاراً  للبرميل
http://almnatiq.net/?p=1049326
محررو المناطق

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، اليوم الإثنين، مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كورونا

وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتاً أو 1% إلى 85.73 دولاراً للبرميل، أعلى أسعارها منذ أكتوبر 2018

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولاراً أو 1.4% إلى 83.40 دولاراً للبرميل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

وارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس 3% على الأقل الأسبوع الماضي

وقال محللون من بنك ايه.إن.زد في مذكرة اليوم الإثنين، إن من المرجح أن يساعد تخفيف القيود حول العالم في انتعاش استهلاك الوقود، الأخبار التي أفادت بأن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام المسافرين الأجانب المطعمين، في الشهر المقبل دعمت سوق وقود الطائرات. وتبع ذلك تحركات مماثلة في أستراليا وعبر آسيا

وأضافوا أن التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً في الربع الرابع من العام.

 

 

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