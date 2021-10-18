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تنبيه مهم من “الأرصاد” لسكان 7 مناطق: سحب رعدية وأتربة مثارة خلال الساعات المقبلة

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تنبيه مهم من “الأرصاد” لسكان 7 مناطق: سحب رعدية وأتربة مثارة خلال الساعات المقبلة

تنبيه مهم من “الأرصاد” لسكان 7 مناطق: سحب رعدية وأتربة مثارة خلال الساعات المقبلة
http://almnatiq.net/?p=1049333
المناطق - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى تكوُّن سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على 7 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين.

 

وقال المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي عسير  «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، ظهران الجنوب» وجازان «أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث ، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، صبيا، فيفا، هروب» تشهدان سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

 

فيما تتأثر مناطق مكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية» والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، المهد، اليتمة، وادي الفرع، الرايس، العيص، ينبع، ينبع النخل» والرياض «الأفلاج، الحريق، السليل، ليلى، وادي الدواسر، البجادية، الدوادمي، عفيف» وعسير «بيشة، تثليث، طريب» والشرقية «الأحساء، البطحاء، الجبيل، الخبر، الدمام، العديد، القطيف، الظهران، النعيرية، بقيق، رأس تنورة، سلوى، قرية العليا» بالرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

 

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة مصحوبة بتدني في الرؤية على مواقع «الباحة، العقيق، بلجرشي» بمنطقة الباحة.

 

 

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