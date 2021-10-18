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فوائد ماء الأرز الخمس لصحة الإنسان.. تحسين الشعر الأبرز

فوائد ماء الأرز الخمس لصحة الإنسان.. تحسين الشعر الأبرز
http://almnatiq.net/?p=1049334
المناطق- وكالات:

يعد الأزر عنصرا غذائيا رئيسيا على كثير من موائد الطعام، بسبب فوائده الكثيرة، التي تمتد إلى مائه، رغم أن شربه ليس واسع الانتشار.

وبحسب سكاي نيوز، فإن من الأسباب التي تجعل الأرز شائعا هو سهولة تحضيره الذي فوالا يتطلب سوى القليل من الماء من التوابل، لكن كثيرين لا يعلمون أن الماء المستخدم في طهي الأرز ونقعه مفيد للصحة.

ومن بين هذه الفوائد:

تحسين المزاج: لأن الأرز يحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات، فهذا يساعد في تجديد مستويات الطاقة في الجسم وتحسين الحالة المزاجية للإنسان.

يمنع الجفاف: إنه محلول طبيعي فعّال لمعالجة الجفاف في الجسم عن طريق الفم، ويمكن استخدامه عند الإصابة بأي عدوى، لأنه يعالج الجفاف المرافق بالسوائل التي تمنح الطاقة. وما عليك سوى صب ماء الأرز في كوب كبير والاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة فيه.

يساعد في عملية الهضم: إن ماء الأرز وسيلة ممتازة للحفاظ على حركة الجهاز الهضمي، كما أنها تخفف من الإمساك، وفي حال تناول الشخص وجبات غنية بالألياف مع ماء الأرز، سينعكس ذلك إيجابيا على صحة الجهاز الهضمي.

يمنحك الطاقة: الأزر غني بالكربوهيدرات، المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، لذلك يمكن أن توفر مياه الأرز أيضا مصدرا جيدا للطاقة، والمهم في هذا المشروب أن جسم الإنسان يمتص كل الطاقة الموجودة فيه بسهولة.

تحسين صحة الشعر: يمكن لماء الأرز أن يساعد شعرك بطرق عدة، إذ تم استخدامه كشامبو وبلسم لسنوات، مع اختلاف بسيط هو أن ماء الأرز منتج لا يحتوى على أي مواد كيميائية. وتفيد دراسات بأن ماء الأرز يحتوي على مادة الإينوزيتول، وهي مادة مغذية تغزز مرونة الشعر وتحميه من التلف.

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