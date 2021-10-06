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تنبيه من “الأمن العام”: احذروا العروض الوهمية لشركات الفوركس غير المرخصة

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تنبيه من “الأمن العام”: احذروا العروض الوهمية لشركات الفوركس غير المرخصة

تنبيه من “الأمن العام”: احذروا العروض الوهمية لشركات الفوركس غير المرخصة
http://almnatiq.net/?p=1049338
محررو المناطق

حذر الأمن العام، من الوقوع ضحية لشركات الفوركس غير المرخصة التي تدعي أنها توفر فرصاً استثمارية.

وقال الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “احذر الانجراف خلف عروض وإغراءات شركات الفوركس غير المرخصة بالمكاسب المالية والثراء السريع”.

وحذرت الجهات المصرفية بالمملكة، في وقت سابق، من شركات الفوركس غير المرخصة التي تستخدم قصصاً وشخصيات مختلفة في إعلاناتها للاحتيال على المستخدمين.

 

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