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“الحصيني” يتوقع حالة جوية ممطرة نهاية الشهر الجاري

“الحصيني” يتوقع حالة جوية ممطرة نهاية الشهر الجاري
http://almnatiq.net/?p=1049339
محررو المناطق

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إنه لا توجد حالة جوية معتبرة خلال الأيام السبعة القادمة، مع توقع حالة جوية نهاية شهر أكتوبر الحالي.

وأضاف “الحصيني ” في تغريدة على موقع “تويتر” إن اليوم الاثنين، الثالث من أيام الوسم للعام 1443هـ، لا توجد حالة جوية معتبرة كما ترسمها النماذج العددية للطقس مدة أسبوع.

وتوقع حالة جوية ممطرة تلوح في الأفق نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم، متوقعة على أجزاء من المملكة، موضحًا أن التغيير وارد لأنها توقعات وهي بعيدة نسبيًا.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

 

 

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