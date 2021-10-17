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الرياض وجدة يستحوذان على 68% من إجمالي طلبات منح الأراض المنفذة

الرياض وجدة يستحوذان على 68% من إجمالي طلبات منح الأراض المنفذة
http://almnatiq.net/?p=1049344
محررو المناطق:

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استحواذ أمانة منطقة الرياض وأمانة محافظة جدة على 547.488 منحة، تشكل نسبة تزيد على 68% من إجمالي طلبات المنح المنفذة منذ بداية المنح وحتى نهاية 2020، البالغ 802472 منحة أرض.

وبحسب البيانات، وسجلت أمانة الرياض أعلى عدد بـ391.462 منحة، بواقع 7 قطع مقابل قطعة واحدة في الجنوب.

وجاءت طلبات المنح المنفذة كالتالي:

أمانة العاصمة المقدسة

30682

أمانة منطقة المدينة المنورة

8534

أمانة منطقة الرياض

391462

أمانة محافظة جدة

156026

أمانة المنطقة الشرقية

62469

أمانة منطقة عسير

35723

أمانة منطقة القصيم

27662

أمانة منطقة جازان

6840

أمانة منطقة الجوف

18485

أمانة منطقة تبوك

19682

أمانة منطقة حائل

16611

أمانة منطقة الحدود الشمالية

7576

أمانة منطقة الباحة

6769

أمانة منطقة نجران

4879

أمانة محافظة الطائف

1835

أمانة محافظة الأحساء

7003

أمانة محافظة حفر الباطن

234

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