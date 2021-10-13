بعد أن تسببت في تعليق الدراسة بالأردن.. كل ما تريد معرفته عن جرثومة “شيغيلا”

محررو المناطق

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أمس الأحد، تعليق الدراسة في عددٍ من مدارس محافظتي جرش وعلجون شمالي البلاد؛ وذلك بسبب انتشار جرثومة شيغيلا المعدية في المحافظتين

والشيغيلا هي جرثومة عصوية الشكل وغير متحركة تنمو في وجود أو عدم وجود الأوكسجين، وسميت بذلك نسبة إلى عالم الجراثيم الياباني كيوشي شيغا الذي اكتشفها.

أنواع جرثومة شيغيلا

وللشيغيلا 4 أنواع مشهورة؛ هي الشيغيلا الزحارية وتضم 12 نمطاً مختلفاً، والشيغيلا السونية وبها نمط واحد فقط، والشيغيلا الفلكسنرية وبها 6 أنماط، بالإضافة إلى الشيغيلا البويدية وتضم 18 نمطاً مختلفاً

وتنشط تلك الجرثومة في فصل الخريف وتصيب الأطفال بشكل أكثر من الكبار وتسبب عدوى معوية، ويمكنها أن تنتقل من خلال الأطعمة الملوثة أو بسبب الشرب من المياه الملوثة أو السباحة فيها

أعراض جرثومة شيغيلا

ومن أبرز أعراضها الإسهال الذي أحياناً يكون دموياً، بالإضافة إلى الحمى وآلام وتقلصات في المعدة والشعور بالحاجة إلى التبرز حتى عندما تكون المعدة فارغة، وكذلك الجفاف والشعور بالغثيان

وتستمر فترة الإصابة بها عادة من 5 إلى 7 أيام، وقد تطول لدى بعض الأشخاص إلى 4 أسابيع أو أكثر، وفي بعض الحالات تستمر لعدة أشهر، وفي تلك الحالتين يجب مراجعة الطبيب بشكل سريع

الوقاية من الجرثومة

ويمكن التعافي من الجرثومة دون الحاجة إلى مضادات حيوية وتعطى في حالات المرض الشديد، ويساعد غسل اليدين بالماء والصابون كثيراً واتخاذ إجراءات النظافة في الوقاية منها.