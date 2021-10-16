اندلاع حريق في مصفاة للنفط بالكويت (فيديو وصور)

اندلع صباح اليوم الاثنين، حريق في وحدة بمصفاة النفط في ميناء الأحمدي بالكويت.

وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية، عبر حسابها على تويتر: “وقع قبل قليل حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي ARDS في مصفاة ميناء الأحمدي، وتقوم فرق الإطفاء حاليا بالتعامل مع الحريق، علما أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث”.

وأضافت: “تم عزل وحدة ARD رقم ٤٢ وجميع الخطوط المؤدية لها وما تزال فرق الإطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث”.

وأشارت إلى أن عمليات المصفاة وعمليات التصدير لم تتأثر، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق.

فيديو/ حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي ARDS في «مصفاة ميناء الأحمدي» • فرق الإطفاء في المصفاة تكافح الحريق حالياً، ولم تقع أي إصابات جراء الحادث • لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي#مصفاة_الأحمدي #انفجار_الأحمدي pic.twitter.com/GRGD382KeV — جريدة السفير AsSafeerNews (@AsSafeerNews) October 18, 2021

حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي ARDS في «مصفاة ميناء الأحمدي» pic.twitter.com/km9wyo2Hj7 — سطام السهلي🇰🇼 (@sattamalsahli) October 18, 2021