إنقاذ طفل عراقي سقط في بئر عميقة بأعجوبة

المناطق- وكالات:

تمكن فريق من الدفاع المدني العراقي، اليوم الإثنين، من إنقاذ طفل (عام ونصف) سقط في بئر بعمق 50 مترا وبقطر ضيق لا يتجاوز النصف متر فقط، في مدينة الموصل.

وبحسب الدفاع المدني العراقي، فإنه نظرا لضيق البئر واستحال إنزال رجل من الدفاع المدني، جرى الاستعانة بفتى متطوع نحيل الجسم، إذ ربطت قدميه وأنزل رأسياً إلى أسفل البئر ليتمكن من الوصول إلى الطفل، وحمله بإحكام ليتم بعدها رفع الاثنين.

وأضاف الدفاع المدني، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن “الطفل والصبي وصلا إلى أعلى البئر بسلام، فيما تم الإسراع بتقديم الإسعافات الأولية إلى الطفل”، متابعا: “لله الحمد كانت حالته الصحية مستقرة”.

يأتي هذا في وقت نشرت فيه قوات الدفاع مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ الطفل، وطريقة إخراجه بالاستعانة بالصبي، وسط تشجيع من الحاضرين، قبل أن تبدو أعراض الدوار على الصبي الذي تم إمداده بالأكسجين على الفور، كما نشر القوات أيضا صورا للطفل الصغير ولحجم البئر بعد إخراجه.