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بإشارة إصبع.. “مورينيو” يستفز جماهير “يوفنتوس”

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بإشارة إصبع.. “مورينيو” يستفز جماهير “يوفنتوس”

بإشارة إصبع.. “مورينيو” يستفز جماهير “يوفنتوس”
http://almnatiq.net/?p=1049392
محررو المناطق

عاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي، مرة أخرى لاستفزاز جماهير يوفنتوس، من خلال إظهار ثلاثة أصابع لهم، لتذكيرهم بالثلاثية التي فاز بها مع إنتر ميلان.

ولم تنس جماهير اليوفي استفزازات المدرب البرتغالي في المباراة الأخيرة التي واجههم بها، وهو يقود نادي مانشستر يونايتد، سنة 2018، الأمر الذي دفعهم للرد عبر صافرات استهجان قوية، وهتافات ضده في أوقات مختلفة خلال المباراة التي سقط فيها روما أمام يوفنتوس، بركلة جزاء 1-0، مساء الأحد في ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويتمتع المدرب السابق لإنتر ميلان بعلاقة صعبة مع مشجعي يوفنتوس الذين لم يلاقوه بترحيب حار في ملعب أليانز، ولقد هاجموا مرارا وتكرارا مدرب روما، الذي رد مرة واحدة فقط، بحسب ما أفادت به شبكة “DAZN”.

واحتج مورينيو أثناء المباراة عندما أعطى الحكم دانييلي أورساتو 3 دقائق من الوقت الإضافي، وأظهرت “DAZN” أنه أبقى ثلاثة أصابع مرفوعة، نحو جماهير يوفنتوس في المدرجات.

 

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