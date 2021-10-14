احدث الأخبار

ظهرا في مقطع فيديو.. ضبط مواطنين عثر بحوزتهما على “حشيش” وأقراص مخدرة بالرياض
أبرز المواد
 اليوم .. طرح تذاكر لقاء الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 قائمة فيتامينات تساعد في علاج الاكتئاب بشكل طبيعي
أبرز المواد
 “الجوازات” توضح مدى إمكانية دخول مقيم إلى المملكة انتهت إقامته
أبرز المواد
 بإشارة إصبع.. “مورينيو” يستفز جماهير “يوفنتوس”
أبرز المواد
 “عرفات” تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى العالم
أبرز المواد
 إنقاذ طفل عراقي سقط في بئر عميقة بأعجوبة
أبرز المواد
 “أمن الطرق” يكشف تفاصيل حادث الشاحنة “المعلقة” بطريق “مكة – جدة”
أبرز المواد
 بعد أن تسببت في تعليق الدراسة بالأردن.. كل ما تريد معرفته عن جرثومة “شيغيلا”
أبرز المواد
 “قطار الحرمين” تكشف تفاصيل التوقف المفاجئ
أبرز المواد
 “الحصيني” يتوقع حالة جوية ممطرة نهاية الشهر الجاري
أبرز المواد
 اندلاع حريق في مصفاة للنفط بالكويت (فيديو وصور)
أبرز المواد
ظهرا في مقطع فيديو.. ضبط مواطنين عثر بحوزتهما على “حشيش” وأقراص مخدرة بالرياض

ظهرا في مقطع فيديو.. ضبط مواطنين عثر بحوزتهما على “حشيش” وأقراص مخدرة بالرياض

أبرز المواد
اليوم .. طرح تذاكر لقاء الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

اليوم .. طرح تذاكر لقاء الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

أبرز المواد
قائمة فيتامينات تساعد في علاج الاكتئاب بشكل طبيعي

قائمة فيتامينات تساعد في علاج الاكتئاب بشكل طبيعي

أبرز المواد
“الجوازات” توضح مدى إمكانية دخول مقيم إلى المملكة انتهت إقامته

“الجوازات” توضح مدى إمكانية دخول مقيم إلى المملكة انتهت إقامته

أبرز المواد

ظهرا في مقطع فيديو.. ضبط مواطنين عثر بحوزتهما على “حشيش” وأقراص مخدرة بالرياض

ظهرا في مقطع فيديو.. ضبط مواطنين عثر بحوزتهما على “حشيش” وأقراص مخدرة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1049397
محررو المناطق:

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطنين ضبط بحوزتهما 500 جرام من مادة الحشيش المخدر، و793 قرص إمفيتامين مخدر، و5467 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وذلك بعد ظهورهما في مقطع فيديو.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يوثق لآخر تباهيه بعرض مواد مخدرة، ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويتهما والقبض عليهما.مكافحة

وأضاف: هما مواطنان في العقد الثالث من العمر، ضبط بحوزتهما 500 جرام من مادة الحشيش المخدر، و793 قرص إمفيتامين مخدر، و5467 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

مكافحة المخدرات تطيح بإثيوبي بحوزته 23 كيلو جرامًا من الحشيش

مكافحة المخدرات تطيح بإثيوبي بحوزته 23 كيلو جرامًا من الحشيش
أستاذ اجتماع: 271 مليون شخص في العالم يتعاطون المخدرات (فيديو)

أستاذ اجتماع: 271 مليون شخص في العالم يتعاطون المخدرات (فيديو)
“شرطة مكة” تلقي القبض على مقيم بحوزته 11 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر

“شرطة مكة” تلقي القبض على مقيم بحوزته 11 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*