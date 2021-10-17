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اليوم .. طرح تذاكر لقاء الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

اليوم .. طرح تذاكر لقاء الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

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اليوم .. طرح تذاكر لقاء الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

اليوم .. طرح تذاكر لقاء الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=1049398
محررو المناطق

أعلن ملعب «مرسول بارك» طرح تذاكر اللقاء الذي يجمع فريقي الهلال والنصر، ضمن نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أنه سيتم طرحها اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا.

 

وقال الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك على موقع «تويتر»: «تنويه، حضورنا الكريم، ستطرح تذاكر مباراة النصر والهلال اليوم الإثنين 18 أكتوبر في تمام الساعة (4:00م) عصرًا بتوقيت الرياض وحصرياً على موقع مرسُول بارك».

 

ونشر الحساب الرسمي لملعب «مرسول بارك» عبر موقع «تويتر» إنفوجراف، يوضح فيه أسعار تذاكر المباراة المنتظرة بين الهلال والنصر، مشيرًا إلى أن أسعار التذاكر العادية تبدأ من 75 ريالًا حتى 348 ريالًا، بينما تتراوح أسعار التذاكر للمقاعد الخاصة بين 2174 ريالًا و16500

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