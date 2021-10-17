أخذ من أبيه سيارة ورد له أكثر من ثمنها.. فما هو الحكم؟ عضو كبار العلماء يجيب

محررو المناطق:

أجاب الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، على سؤال ورد للإفتاء يشأن حكم دفع ما يزيد عن الثمن الفعلي للسلعة عند الشراء، وهل يُعد ذلك من باب “الربا”، وذلك خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

وجاء في السؤال: “أخذت من أبي سيارة تقدر ثمنها بـ30 ألف ريال وقلت له سأدفع لك مقابل تركها 35 ألفًا.. فهل هذا ربا.. وهل الحكم واحد لو كان الشخص غير والدي؟”.

وقال “السليمان”، خلال المقطع، إنه لا حرج على المسلم في دفع أكثر من ثمن السلعة عند الشراء أو الاقتراض، وذلك من باب الإحسان. وأضاف: “النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن خياركم أحسنكم قضاءَ)، فالنبي عندما اقترض رد بأفضل مما أخذ، وقال هذا الحديث”.

وأكمل: “لكن الذي يقع فيه البعض، باشتراط زيادة المبلغ في حالة التأخر في الوفاء بالدين، وهذا لا يجوز لأنه يدخل في باب الربا”.