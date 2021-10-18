احدث الأخبار

إعلامي رياضي يتوقع فوز “النصر” أمام “الهلال”.. لهذا السبب (فيديو)
أبرز المواد
 تنبيه من “النقل”.. إغلاق المسارات العلوية لجسر الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد بحائل
أبرز المواد
 دبي.. حريق هائل في منطقة “جبل علي” الصناعية
أبرز المواد
 بلدية وادي جازان تعمل على إيقاف المعاملات الورقية كأول بلدية
محليات
 5 أعراض تنذر بالسكتة الدماغية.. “التنميل” إحداها
أبرز المواد
 لحملة “الثانوية العامة”.. المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة الـ 30
منطقة الرياض
 أمانة العاصمة المقدسة تصادر أكثر من 50 طناً من المواد الغذائية الفاسدة وإغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة
أبرز المواد
 إعلامي رياضي: النصر أغنى نادي في آسيا.. والهلال في المركز الثاني (فيديو)
أبرز المواد
 “الجوازات” توضح كيفية إلغاء التابعين في جواز الأم
أبرز المواد
 ظهرا في مقطع فيديو.. ضبط مواطنين عثر بحوزتهما على “حشيش” وأقراص مخدرة بالرياض
أبرز المواد
 اليوم .. طرح تذاكر لقاء الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 قائمة فيتامينات تساعد في علاج الاكتئاب بشكل طبيعي
أبرز المواد
إعلامي رياضي يتوقع فوز “النصر” أمام “الهلال”.. لهذا السبب (فيديو)

إعلامي رياضي يتوقع فوز “النصر” أمام “الهلال”.. لهذا السبب (فيديو)

أبرز المواد
تنبيه من “النقل”.. إغلاق المسارات العلوية لجسر الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد بحائل

تنبيه من “النقل”.. إغلاق المسارات العلوية لجسر الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد بحائل

أبرز المواد
دبي.. حريق هائل في منطقة “جبل علي” الصناعية

دبي.. حريق هائل في منطقة “جبل علي” الصناعية

أبرز المواد
بلدية وادي جازان تعمل على إيقاف المعاملات الورقية كأول بلدية

بلدية وادي جازان تعمل على إيقاف المعاملات الورقية كأول بلدية

محليات

إعلامي رياضي يتوقع فوز “النصر” أمام “الهلال”.. لهذا السبب (فيديو)

إعلامي رياضي يتوقع فوز “النصر” أمام “الهلال”.. لهذا السبب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049441
محررو المناطق

قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني، إن فريق النصر يُعد المرشح الأول لتحقيق البطولة الآسيوية في ظل ارتفاع مستواه الفني وما يمتلكه من لاعبين.

 

وأضاف الشمراني، في لقاء مع برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أن النصر يتفوق على الهلال منافسه الوحيد بالبطولة حالياً في وجود كمية كبيرة من العناصر، إلى جانب نجاح المدرب بيدرو في خلق توليفة قوية.

 

ولفت إلى أن البطولة الآسيوية هذا الموسم تمثل لنادي النصر مفترق طرق بحيث يدفعه الفوز بها إلى طريق البطولات وأما الخسارة توجهه نحو الابتعاد تماماً.

 

وأشار إلى أن نادي الهلال أقل من ناحية الضغوط في تلك المباراة عن النصر الذي سيدخل المباراة بشعار “نكون أو لا نكون”؛ لأنه سيكون أكثر ألماً في حالة الخسارة وسيدفع ثمنها كثيراً.

 

 

 

 

روابط ذات صلة

إعلامي رياضي: النصر أغنى نادي في آسيا.. والهلال في المركز الثاني (فيديو)

إعلامي رياضي: النصر أغنى نادي في آسيا.. والهلال في المركز الثاني (فيديو)
اليوم .. طرح تذاكر لقاء الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

اليوم .. طرح تذاكر لقاء الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
بعد تأهل النصر والهلال.. هل تتذكرون أول ديربي سعودي في نصف نهائي أبطال آسيا؟!

بعد تأهل النصر والهلال.. هل تتذكرون أول ديربي سعودي في نصف نهائي أبطال آسيا؟!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*