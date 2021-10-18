إعلامي رياضي يتوقع فوز “النصر” أمام “الهلال”.. لهذا السبب (فيديو)

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قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني، إن فريق النصر يُعد المرشح الأول لتحقيق البطولة الآسيوية في ظل ارتفاع مستواه الفني وما يمتلكه من لاعبين.

وأضاف الشمراني، في لقاء مع برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أن النصر يتفوق على الهلال منافسه الوحيد بالبطولة حالياً في وجود كمية كبيرة من العناصر، إلى جانب نجاح المدرب بيدرو في خلق توليفة قوية.

ولفت إلى أن البطولة الآسيوية هذا الموسم تمثل لنادي النصر مفترق طرق بحيث يدفعه الفوز بها إلى طريق البطولات وأما الخسارة توجهه نحو الابتعاد تماماً.

وأشار إلى أن نادي الهلال أقل من ناحية الضغوط في تلك المباراة عن النصر الذي سيدخل المباراة بشعار “نكون أو لا نكون”؛ لأنه سيكون أكثر ألماً في حالة الخسارة وسيدفع ثمنها كثيراً.

فيديو | الناقد الرياضي أحمد الشمراني: البطولة الآسيوية هذا الموسم تمثل لـ #النصر مفترق طرق وسيدخل مباراة #الهلال بشعار نكون أو لا نكون#المنتصف pic.twitter.com/QY3wqfwXF2 — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 17, 2021