معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش اليمني ضد الحوثي جنوب مأرب

المناطق- وكالات:

تكبدت الميليشيا الحوثية جنوبي مأرب خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، جراء المعارك الليلية التي تخوضها قوات الجيش الوطني اليمني، ضد الميليشيا، في وقت وثق فيه المكتب الإعلامي للجيش اليمني اليوم الإثنين، جانبا من تلك المعارك.

وكان الجيش اليمني قد أعلن تجدد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، واندلاع مواجهات عنيفة في مناطق الجوبة وملعاء بدعم من طائرات التحالف في استهداف لمواقع ميليشيات الحوثي، في وقت دمر فيه طيران التحالف عربة مدرعة وأسلحة ثقيلة للميليشيات الانقلابية في منطقة “العقبة”.

وذكرت قناة العربية، أته مع اشتداد المواجهات على الجبهات، طالبت إدارة مخيمات النازحين المنظمات الإنسانية بتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين من تلك المناطق.

يأتي هذا في وفت حذر فيه مدير الوحدة التنفيذية للنازحين في محافظة مأرب من استمرار الحوثيين في منع المدنيين من الخروج من مديرية العبدية إلى مناطق آمنة، واختطاف العشرات من سكان القرى المحيطة بالمديرية، مؤكدا ارتكاب ميليشيا الحوثي جرائم ضد الإنسانية في مديرية العبدية بمحافظة مأرب، بالإضافة إلى تصفية جسدية ضد مدنيين في قرى محيطة في اختراق صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.