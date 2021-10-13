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أمير نجران يدشن مركز الأطباء الاستشارين الزائرين بمستشفى تخصصي المنطقة

أمير نجران يدشن مركز الأطباء الاستشارين الزائرين بمستشفى تخصصي المنطقة

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أمير نجران يدشن مركز الأطباء الاستشارين الزائرين بمستشفى تخصصي المنطقة

أمير نجران يدشن مركز الأطباء الاستشارين الزائرين بمستشفى تخصصي المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1049451
المناطق - نجران:

واس
دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، مركز الأطباء الاستشاريين الزائرين بمستشفى تخصصي نجران الطبي.
واطلع سموه على عرض مرئي يستعرض منجزات المستشفى الطبية، ومشاركته المجتمعية، وما يضمه مركز الأطباء الاستشاريين الذي يشتمل على 18 عيادة من الاختصاصات الدقيقة في الجراحة العامة، وجراحات السمنة والمناظير، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والعظام والمفاصل، وأمراض القلب لدى الكبار والأطفال وحديثي الولادة، وطب الأسرة والأمراض المعدية.
وكرم سمو أمير منطقة نجران الأطباء المتميزين، وفريق العدوى بالمستشفى لجهودهم خلال جائحة كورونا، كما التقط سموه صورة تذكارية مع منسوبي المستشفى.

 

 

 

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