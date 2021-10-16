دبي.. حريق هائل في منطقة “جبل علي” الصناعية

محررو المناطق

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قبل قليل، عن وقوع حريق في منطقة جبل علي الصناعية.

وأوضح المكتب الإعلامي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني تتعامل حالياً مع حادث حريق في مخلفات زيوت بمنطقة جبل علي الصناعية، مشيراً إلى أن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات.