تنبيه من “النقل”.. إغلاق المسارات العلوية لجسر الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد بحائل

محررو المناطق

أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، اليوم، إغلاق المسارات العلوية لجسر الطريق الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد لاستكمال أعمال المشروع وربطه بالجسر أمام شارع الملك فيصل.

وأضاف فرع وزارة النقل بحائل، أنه سيتم تحويل الحركة المرورية نحو طرق الخدمة بداية من اليوم الاثنين، داعية الجميع للتقيد بالطرق البديلة واتباع مضمون وسائل السلامة بمنطقة العمل.