إدارة النصر تلبي طلبا مهما لـ”حمد الله” قبل مواجهة الهلال

محررو المناطق:

وافقت إدارة النصر، على مقترح قدمه المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، عقب الفوز على فريق الوحدة الإماراتي، والتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وفي وقت سابق، تأهل النصر إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه العريض في دور ربع النهائي، بعلى الوحدة الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وعقب الفوز، أعنلت إدارة فريق النصر رفع مكافأة الفوز على الوحدة الإماراتي والتأهل لملاقاة الهلال في نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، إلى ثلاثة أضعاف، إذ وصلت إلى 100 ألف ريال لكل لاعب نصراوي.

وتقدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالل، بمقترح إلى إدارة النصر، من داخل غرفة الملابس بعد نهاية مباراة الوحدة، بأن تكون مكافأة التأهل متساوية لجميع اللاعبين، وهو ما وافقت عليه إدارة النصر بالأخير.