جرائم حرب حوثية تطال 37 ألف مدني في “العبدية” اليمنية

المناطق-الرياض:

تشهد مديرية “العبدية” جنوب محافظة “مأرب” اليمنية كارثة انسانية عميقة مع استمرار ميليشيات الحوثي بحصارها المطبق وقصفها بمختلف الاسلحة وسط مطالبات محلية ودولية بالسماح بدخول الغذاء والدواء وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين والجرحى.

وبرزت أخبار (العبدية) إلى صدارة المشهد اليمني منذ 21 سبتمبر الماضي حين أطبقت ميليشيات الحوثي حصارها عليها لتعزل نحو 37 ألف مواطن عن أي منفذ آمن للمساعدات الانسانية والطبية للمديرية التي أعلنتها منطقة “منكوبة”.

ولم يستثن القصف الحوثي الذي وقع الخميس الماضي المستشفى الريفي الوحيد في “العبدية” في ذروة ازدحامه بعشرات الجرحى غالبيتهم مدنيون وفيهم نساء وأطفال وهو الهجوم الذي أدانته منظمة أطباء بلا حدود الدولية مشددة على ضرورة ألا يكون المدنيون والعاملون الطبيون والمستشفيات هدفا على الاطلاق.

يذكر أن تصعيد ميليشيات الحوثي في (العبدية) يأتي في إطار تصعيد عسكري أوسع ومستمر منذ مطلع عام 2020 باتجاه مدينة “مأرب” مركز المحافظة النفطية.