أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من نزلات البرد

المناطق - وكالات:

تُصيب نزلات البرد الملايين كل عام، وهي عدوى فيروسية تصيب الأنف والحلق، ويتعافى معظم الأشخاص من نزلات البرد الشائعة خلال أسبوع إلى 10 أيام.

وقدم موقع “doctor-ndtv” بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد على محاربة نزلات البرد بشكل فعال.

-السوائل الدافئة:

يمكنك تناول الحساء أو شرب الماء الساخن وحليب الكركم والعسل والحليب والليمون الساخن وشاي الزنجبيل

-ترطيب الجسم

يساعدك شرب كمية كافية من السوائل على تخفيف الاحتقان، كما أنه يمنع الجفاف

-الراحة بشكل صحيح

سيساعدك توفير الراحة المناسبة لجسمك على التعافي سريعا، وذلك بإصلاح دورة نومك والابتعاد عن التوتر

-العسل

العسل علاج لنزلات البرد والتهاب الحلق، وسيساعدك على تقليل تهيج حلقك، ويمكن إضافة بضع قطرات من عصير الزنجبيل إلى ملعقة كبيرة من العسل للتقليل من السعال ليلًا وأعراض التهاب الحلق

-الغرغرة بالماء المالح

أضف بعض الملح إلى الماء الساخن وتغرغر بهذا الماء، سيقلل الاحتقان ويساعدك على التنفس

-استنشاق البخار

يساعد استنشاق البخار في تخفيف احتقان الأنف عند الإصابة بنزلات البرد، ويمكنك استنشاق البخار مرتين يوميًا للحصول على نتائج فعالة