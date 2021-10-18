“أمانة حائل” تنفذ ‏600 جولة رقابية على الأسواق والمراكز ‏التجارية

نفّذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل خلال الأسبوع الماضي، 635 جولة رقابية على عدد من المنشآت، والمجمعات التجارية، والمطاعم، والكافيهات تم خلالها مخالفة وإشعار وإغلاق 35 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وأكدّت الأمانة على جميع المنشآت، تحديد مواقع وقوف الزبائن وتنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم، داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.
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