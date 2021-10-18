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“أمانة حائل” تنفذ ‏600 جولة رقابية على الأسواق والمراكز ‏التجارية

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“أمانة حائل” تنفذ ‏600 جولة رقابية على الأسواق والمراكز ‏التجارية

“أمانة حائل” تنفذ ‏600 جولة رقابية على الأسواق والمراكز ‏التجارية
http://almnatiq.net/?p=1049523
المناطق - حائل:

نفّذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل خلال ‏الأسبوع ‏الماضي‏‏، 635 جولة رقابية على ‏عدد من المنشآت، والمجمعات التجارية، والمطاعم، والكافيهات تم ‏خلالها ‏مخالفة ‏وإشعار ‏وإغلاق ‏‏‏35 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما ‏بين ‏تدنٍ ‏في ‏مستوى ‏النظافة ‏العامة في عدد ‏من ‏المواقع، إضافة ‏إلى ‏عدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

وأكدّت الأمانة على جميع المنشآت، تحديد مواقع وقوف الزبائن وتنظيم المرتادين ‏بطريقة ‏تمنع التزاحم، داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن ‏أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

 

 

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