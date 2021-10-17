مناعة أكبر وآثار جانبية أقل.. لقاح فرنسي جديد يقتحم معركة كورونا

المناطق- وكالات:

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، الاثنين، إن التجارب السريرية التي أجريت على لقاح “فالنيفا” الذي تصنعه شركة فرنسية، أظهرت استجابة مناعية أكبر مع آثار جانبية أقل بكثير، مقارنة بلقاح أكسفور- أسترازينيكا البريطاني.

وبحسب الصحيفة، جاءت هذه النتائج بعد شهر واحد فقد على فسخ الحكومة البريطانية اتفاقا مع الشركة الفرنسية بقيمة 1.4 مليار يورو.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ طب الأطفال في جامعة بريستول البريطانية، آدم فين، قوله إن الاستجابة المناعية التي أحدثها اللقاح مثيرة للإعجاب ومشجعة للغاية. وأضاف أن اللقاح الفرنسي الواعد يسير على الطريق الصحيح، حتى يصبح له دور بارز في التغلب على الوباء.

كانت أسهم شركة الأدوية الفرنسية تراجعت 42 بالمئة في سبتمبر الماضي، بعدما أعلنت لندن فسخ اتفاق مع الشركة لشراء 100 مليون جرعة من لقاح “فالنيفا”.

وقالت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تبرير قرارها إن الشركة الفرنسية خرقت الاتفاق المبرم بينهما، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

وذكرت “فايننشال تايمز” أن الشركة الفرنسية ستقدم طلب الموافقة على اللقاح إلى السلطات البريطانية والاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه تسجل أي حالات خطيرة في مجموعتي التجربة الخاصتين باختبار اللقاح، وشارك فيهما أكثر من 4600 شخص.