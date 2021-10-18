“الوطنية لكود البناء” تكشف اللائحة المعدلة لتصنيف المخالفات

محررو المناطق:

أكدت اللجنة الوطنية لكود البناء، أن اللائحة المعدلة لتصنيف المخالفات المتعلقة بكود البناء، نصت على التدرج في تطبيق المخالفات، ليبدأ أولا بالتنبيه، يليه الإنذار، ثم تطبيق الغرامة بحدها الأدنى، وأخيرا إيقاف الأعمال في حال عدم التصحيح طوال هذه المراحل.

وبحسب اللجنة، صت التعديلات على تخفيض الغرامات لجميع أطراف البناء، مع تحديد المسؤولية على من ارتكب المخالفة، وفرض غرامات لمخالفات المباني السكنية R3، وتطبيق الغرامة على المسطح المخالف بالمتر المربع، فضلا عن تصنيف المخالفات حسب طبيعة الإشغال إلى سكني وغير سكني.

وذكرت اللجنة الوطنية لكود البناء، أن اللائحة المعدلة قدرت غرامات مخالفات المباني السكنية R3، للفيلا المنفصلة أو الفيلتين المتلاصقتين من طرف أو طرفين، بما لا يزيد ارتفاع المبنى على ثلاثة طوابق بما يتراوح من 750 ريالا إلى 10 آلاف ريال.

وبحسب ما جاء باللائحة المعدلة، وصل الحد الأقصى لغرامات المخالفات في باقي إشغالات المباني إلى مليون ريال، كما بينت اللائحة قيمة كل مخالفة على حدة، والإجراءات الأخرى المتبعة حيالها، والتي منها إيقاف البناء أو إعادة التصميم أو إيقاف الترخيص.