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8 أسباب تجعل السيدات الأكثر إصابة بحصوات المرارة

8 أسباب تجعل السيدات الأكثر إصابة بحصوات المرارة
http://almnatiq.net/?p=1049537
المناطق- وكالات:

أصيب أكثر من 25 مليون شخص بحصوات المرارة في الولايات المتحدة، بحسب إحصائية لجامعة هارفارد، فيما كانت النسبة الأكبر من حالات الإصابة تعود للسيدات، إذ وصل معدل الإصابة بينهن من 65% إلى 75%.

وتشير تقارير، إلى أن أكثر المصابين بحصوات المرارة لا يعرفون في بداية إصابتهم، إذ تبدأ الأعراض بشكل صامت، وبعد ذلك تبدأ في الظهور تدريجيا، وذلك عندما تبدأ الحصوة بالمرور من القناة الصفراوية، أو تؤدي إلى انسدادها.

وأرجعت “هارفارد”، أسباب زيادة معدل إصابة السيدات عن الرجال بـ حصوات المرارة، إلى الهرمونات الأنثوية التي تفرز عند النساء، والحمل، والتقدم في العمر، كذلك السمنة، ومرضى السكري، وإصابة الحبل الشوكي، أو حركية الأمعاء، وأخيرا عوامل وراثية.

وذكرت الجامعة الأمريكية، أن من أبرز أعراض الإصابة بحصوات المرارة، ألم شديد في المنطقة العلوية والجزء الأوسط أو الأيمن وأسفل القفص الصدري، ويكون ألمًا عميقًا، وغثيان وقيء، ويقل الألم باسترخاء المرارة، كذلك التهاب المرارة الحاد، والتهاب البنكرياس، والتهاب القنوات الصفراوية في الكبد.

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