احدث الأخبار

الرئيس الأمريكي وزوجته ينتهكان بروتوكول ارتداء الكمامة (فيديو)
أبرز المواد
 “أمانة حائل” تنفذ ‏600 جولة رقابية على الأسواق والمراكز ‏التجارية
محليات
 الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير شرطة “مكة” وقائد القوات الخاصة لأمن الطرق
محليات
 أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من نزلات البرد
أبرز المواد
 كل ما تريد معرفته عن تقنية “الميتافيرس” التي تتهافت عليها “فيسبوك” و”جميز”
أبرز المواد
 جرائم حرب حوثية تطال 37 ألف مدني في “العبدية” اليمنية
أبرز المواد
 “أمانة الشرقية” تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتضبط 72 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 “وقاية” توضح سبب إعطاء لقاح الإنفلونزا بشكل سنوي
أبرز المواد
 الاتحاد الآسيوي يرفض اعتماد تسمية ستاد جامعة الملك سعود بـ”مرسول بارك” أو “ساحة النصر”
أبرز المواد
 “أمانة جدة”: إزالة تعديات على أراضي حكومية بمساحة 7600م2 بنطاق بريمان
محليات
 صحة حفر الباطن تفعل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى
المنطقة الشرقية
 معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش اليمني ضد الحوثي جنوب مأرب
أبرز المواد
الرئيس الأمريكي وزوجته ينتهكان بروتوكول ارتداء الكمامة (فيديو)

الرئيس الأمريكي وزوجته ينتهكان بروتوكول ارتداء الكمامة (فيديو)

أبرز المواد
“أمانة حائل” تنفذ ‏600 جولة رقابية على الأسواق والمراكز ‏التجارية

“أمانة حائل” تنفذ ‏600 جولة رقابية على الأسواق والمراكز ‏التجارية

محليات
الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير شرطة “مكة” وقائد القوات الخاصة لأمن الطرق

الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير شرطة “مكة” وقائد القوات الخاصة لأمن الطرق

محليات
أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من نزلات البرد

أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من نزلات البرد

أبرز المواد

الرئيس الأمريكي وزوجته ينتهكان بروتوكول ارتداء الكمامة (فيديو)

الرئيس الأمريكي وزوجته ينتهكان بروتوكول ارتداء الكمامة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049543
محررو المناطق

التقطت عدسات الكاميرا الرئيس الأمريكي “جو بايدن” وزوجته “جيل بايدن”، وهما ينتهكان بروتوكول ارتداء الكمامة في العاصمة واشنطن.

وظهر الرئيس الأمريكي وزوجته في الفيديو وهما يتجولان في مطعم دون ارتداء الكمامة، على عكس عناصر مرافقته الذين التزموا بارتداء الكمامة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

وكان العمدة الديمقراطي لواشنطن العاصمة، موريل باوزر، قد أعاد فرض ارتداء الكمامة في يوليو الماضي وسط تصاعد عدد حالات عدوى فيروس كورونا والمتحور دلتا.

 

 

روابط ذات صلة

بسبب «أيدا».. بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك

بسبب «أيدا».. بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك
قبل هروب الرئيس الأفغاني.. كواليس المكالمة الأخيرة بين «بايدن» و «غني»

قبل هروب الرئيس الأفغاني.. كواليس المكالمة الأخيرة بين «بايدن» و «غني»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*