الرئيس الأمريكي وزوجته ينتهكان بروتوكول ارتداء الكمامة (فيديو)

محررو المناطق

التقطت عدسات الكاميرا الرئيس الأمريكي “جو بايدن” وزوجته “جيل بايدن”، وهما ينتهكان بروتوكول ارتداء الكمامة في العاصمة واشنطن.

وظهر الرئيس الأمريكي وزوجته في الفيديو وهما يتجولان في مطعم دون ارتداء الكمامة، على عكس عناصر مرافقته الذين التزموا بارتداء الكمامة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

وكان العمدة الديمقراطي لواشنطن العاصمة، موريل باوزر، قد أعاد فرض ارتداء الكمامة في يوليو الماضي وسط تصاعد عدد حالات عدوى فيروس كورونا والمتحور دلتا.

Every American deserves an answer from @JoeBiden directly explaining why he thinks is allowed to break rules that he demands others to follow.

pic.twitter.com/fKlfaBwByw

— Benny (@bennyjohnson) October 17, 2021