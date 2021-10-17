كيف تؤثر الوجبات السريعة على الذاكرة؟.. دراسة طبية توضح

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كشفت دراسة جديدة أن الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة يمكن أن تدمر ذاكرة الأشخاص مع تقدمهم في العمر.

ووفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد أجرى الباحثون التابعون لمعهد أبحاث الطب السلوكي في جامعة ولاية أوهايو الأميركية اختبارات على عدد من فئران التجارب، الذين أجبروا على تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة فقط لمدة 4 أسابيع.

وشملت هذه الأطعمة رقائق البطاطس والبيتزا والوجبات الخفيفة المعبأة وحبوب الإفطار والحلويات والعصائر واللحوم التي تحتوي على مواد حافظة.

ووجد فريق الدراسة أن هذه الأطعمة أدت إلى استجابة التهابية قوية في أدمغة الفئران المتقدمة في السن مصحوبة بعلامات سلوكية لفقدان الذاكرة.

كما أشاروا إلى أن النتائج أظهرت تأثر اللوزة الدماغية – وهي جزء الدماغ الذي ينظم الخوف – بشكل سلبي من تناول هذه الأطعمة.

وكتب الفريق أن الوجبات السريعة والأطعمة الفائقة المعالَجة، مرتبطة بفقدان الذاكرة المفاجئ في الأدمغة الأكبر سناً، بالإضافة إلى حقيقة كونها ارتباطها أيضاً بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.