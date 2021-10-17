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جريمة مروعة في باكستان.. أب يقتل ابنتيه وأطفالهما حرقا

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جريمة مروعة في باكستان.. أب يقتل ابنتيه وأطفالهما حرقا

جريمة مروعة في باكستان.. أب يقتل ابنتيه وأطفالهما حرقا
http://almnatiq.net/?p=1049592
المناطق- وكالات:

جريمة مروعة شهدتها إحدى قرى وسط باكستان، بعدما أقدم أب على قتل ابنتيه وأطفالهما حرقاً داخل المنزل الذي يقيمون فيه.

وبحسب الشرطة الباكستانية، فإن الأب المتهم يدعى “عبدالمجيد”، وارتكب الواقعة بعد أن تزوجت إحدى ابنتيه قبل 18 شهرا عن طريق قصة حب بشخص آخر.

وعلى ما يبدو فإن الزواج لم يجر طبقا للطريقة التقليدية المتعارف عليها، الأمر الذي تسبب في حدوث خلاف بين الأسرتين، بحسب الشرطة.

وذكرت الشرطة، أن الزوج الناجي من الحريق، أكد أنه كان متواجداً في عمله خارج المنزل وعندما عاد شاهد البيت يحترق، موضحا أن ابنه الرضيع لقي حتفه حرقا بجانب الآخرين.

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