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المبعوث الأمريكي لليمن يدين هجمات الحوثيين على المناطق المدنية

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المبعوث الأمريكي لليمن يدين هجمات الحوثيين على المناطق المدنية

المبعوث الأمريكي لليمن يدين هجمات الحوثيين على المناطق المدنية
http://almnatiq.net/?p=1049600
محررو المناطق:

أدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، والقائمة بأعمال السفير في سفارة الولايات المتحدة في اليمن، كاثي ويستلي، هجمات الحوثيين على مناطق مدنية.

وغرد حساب السفارة الأمريكية في الرياض قائلا: تحدث المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، والقائمة بأعمال السفير في سفارة الولايات المتحدة في اليمن، كاثي ويستلي، مع محافظ مأرب سلطان العرادة عن الوضع المزري الذي يواجهه المدنيون في مأرب، كما أدانوا هجمات الحوثيين على مناطق مدنية.

وأضاف حساب السفارة: يجب أن يتوقف القتال، كما يجب على الحوثيين ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

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