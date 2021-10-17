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“النقل” تكشف موعد افتتاح طريق “الدمام- الجبيل- رأس الخير” السككي

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“النقل” تكشف موعد افتتاح طريق “الدمام- الجبيل- رأس الخير” السككي

“النقل” تكشف موعد افتتاح طريق “الدمام- الجبيل- رأس الخير” السككي
http://almnatiq.net/?p=1049605
محررو المناطق:

أعلن صالح الجاسر وزير النقل، موعد افتتاح الطريق السككي الرابط بين “الدمام – الجبيل – رأس الخير”.

وقال الجاسر، في تصريحات متلفزة، إن الطريق تحت التنفيذ، ومن المتوقع افتتاحه قبل منتصف العام المقبل، مشيرا إلى أن هناك مشروع شبكة قطارات داخل مدينة الجبيل لربط المصانع الضخمة القائمة في المدينة بمينائي الجبيل والدمام وبالشبكة الوطنية.

وبحسب وزير النقل، فإن الجسر البري المتمثل في خط سككي يربط غرب المملكة بشرقها يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح الجاسر، أن الجسر عبارة عن خط سكة حديدية تربط ينبع بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وميناء جدة والرياض، حيث سيتضمن المشروع رفع مستوى الخط القائم من الرياض للشرقية، كما يتضمن عددا من المدن اللوجستية.

 

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