قبل الديربي.. نصيحة مهمة من استشاري قلب لمشجعي الهلال والنصر

محررو المناطق

وجه ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، نصيحة مهمة لمشجعي فريقي الهلال والنصر، قبل مباراة الفريقين غداً الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال “النمر” عبر حسابه على “تويتر”: “للمتعصبين رياضياً.. إذا كنت متعصّب جداً لأحد الفريقين المُتباريَيْن غداً.. فأنصحك بعدم مشاهدة المباراة حفاظاً على صحتك، ومنعاً لحدوث جلطة في القلب، خاصةً إذا كنت فوق ٥٠ سنة ولديك ضغط وسكري”.

وأرفق “النمر” مع تغريدته صورة من مباراة نيوكاسل وتوتنهام التي أقيمت أمس في الدوري الإنجليزي، وشهدت إصابة أحد المشجعين في المدرجات بأزمة قلبية وتم نقله للعلاج بأحد المستشفيات.