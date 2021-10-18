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أمانة جدة تكثف متابعة الإجراءات الاحترازية بـ 2989 جولة

أمانة جدة تكثف متابعة الإجراءات الاحترازية بـ 2989 جولة
http://almnatiq.net/?p=1049646
المناطق- مكة:

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها يوم أمس 2989 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 9منشأة مخالفة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة الأستاذ محمد بن عبيد البقمي بأن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 17 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

 

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

 

 

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