عضو “كبار العلماء” يوضح: حكم عمرة من اعتمر عن غيره ولم يعتمر عن نفسه بعد؟

أجاب الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال: ما حكم عمرة من اعتمر عن غيره ولم يعتمر عن نفسه بعد؟
وقال المنيع، في تصريحات متلفزة: لا يجوز أن يعتمر إنسان أو أن يحج إنسان عن غيره، والحال أنه لم يحج عن نفسه فالرسول صلي الله عليه وسلم وجه أحد أصحابه وهو يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة.
وأضاف عضو كبار العلماء: “فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر عن غيره والحال أنه لم يحج أو يعتمر عن نفسه”.
#فتاوى | الشيخ عبدالله المنيع..
ما حكم عمرة من اعتمر عن غيره ولم يعتمر عن نفسه بعد؟.#قناة_السعودية pic.twitter.com/MPeAfbqWJN
— قناة السعودية (@saudiatv) October 18, 2021
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