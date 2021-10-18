عضو “كبار العلماء” يوضح: حكم عمرة من اعتمر عن غيره ولم يعتمر عن نفسه بعد؟

محررو المناطق:

أجاب الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال: ما حكم عمرة من اعتمر عن غيره ولم يعتمر عن نفسه بعد؟

وقال المنيع، في تصريحات متلفزة: لا يجوز أن يعتمر إنسان أو أن يحج إنسان عن غيره، والحال أنه لم يحج عن نفسه فالرسول صلي الله عليه وسلم وجه أحد أصحابه وهو يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة.

وأضاف عضو كبار العلماء: “فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر عن غيره والحال أنه لم يحج أو يعتمر عن نفسه”.