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أمين جدة يرأس اجتماع الحديقة الثقافية

أمين جدة يرأس اجتماع الحديقة الثقافية
http://almnatiq.net/?p=1049658
المناطق- جدة:

رأس أمين جدة صالح بن علي التركي، وبحضور المشرف العام لملتقى مكة الثقافي د. مناجي الكناني، اجتماعاً تنسيقياً لـ اللجنة التنفيذية للحديقة الثقافية الرقمية والتي تندرج ضمن مبادرات أمانة محافظة جدة تحت شعار “كيف تكون قدوة؟ في العالم الرقمي” ضمن ملتقى مكة الثقافي برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

 

وعقد الاجتماع بحضور ممثلي الجهات المشاركة في ضوء استعدادات أمانة جدة للفعالية التي سوف تنطلق في 28/4/1443هـ الموافق 03/11/2021 في الواجهة البحرية بساحة “النورس” حيث جرى مناقشة التحضيرات اللازمة قبل بدء مشاركة الجهات، كما شدد معالي أمين جدة صالح بن علي التركي على أهمية تضافر الجهود بين الأمانة والجهات المشاركة لإظهار المناسبة بصورة مشرفة والتي من شأنها دفع الحركة الثقافية والسياحية بالمحافظة.

 

يذكر أن فعاليات الحديقة الثقافية في موسمها لهذا العام 1443هـ تهدف لتعزيز مفاهيم القدوة وتطبيقاتها من خلال مبادرات تقنية إبداعية وبرامج رقمية، من خلال الاستفادة من التطورات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، سعياً لبناء التواصل الإيجابي واثراء المحتوى عبر الوسائط الرقمية، وذلك ضمن مستهدفات التعريف بالجهات باستخدام “الذكاء الاصطناعي” و”الأمن السيبراني”

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