تحت شعار “المساواة الرقمية لكل الأعمار”.. أمير الشرقية يدشن مبادرة تحسين الخدمات الصحية لكبار السن

محررو المناطق

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه في الإمارة اليوم، مبادرة تحسين الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن في دور الرعاية الاجتماعية تحت عنوان “المساواة الرقمية لكل الأعمار”، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية رئيس لجنة شؤون الأسرة بأمانة مجلس المنطقة المهندس فهد الجبير ، والمدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن المقبل.

ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية، بالاهتمام الذي توليه القيادة لرعاية كبار السن من خلال إطلاق العديد من المبادرات لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات في دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خاصة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة إحدى مبادرات الدولة التي تقدمها لرعاية كبار السن في العديد من المجالات, إضافة إلى الإسهام في تحسين نوع الخدمات المقدمة لهم، ورعايتهم، وتعزيز مكانتهم في المجتمع وإبراز دورهم، وتحقيق التكاملية بين القطاعات التي تخدم كبار السن عن طريق طرح برامج ومبادرات تناسبهم.

بدوره أوضح المقبل، أن المبادرة تهدف إلى تيسير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن في الدور الإيوائية ومستفيدي الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة من خلال تدشين عيادة طب كبار السن الافتراضية للاستشارات الطبية، وزيارة دورية من قبل مختصي رعاية كبار السن من شبكة الدمام الصحية لمتابعة الحالات وتفعيل الأنشطة العلمية، وإيصال الأدوية للدور الإيوائية بالتنسيق مع شبكة الدمام الصحية، مشيراً إلى أن المبادرة ستحقق أثراً ايجابياً من خلال إيصال الأدوية دون الحاجة لمراجعة العيادة وتخفيف ضغط المراجعين حضورياً للعيادات وتسجيل المواعيد والعلامات الحيوية ونتائج الفحوصات والمتابعة إلكترونياً.

يذكر أن المبادرة أُطلِقت تزامناً مع اليوم العالمي لكبار السن 2021م, وضمن مبادرة لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة الشرقية وتعزيزاً للتعاون المشترك بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشبكة التجمع الصحي والجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة.