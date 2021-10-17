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بندر بن مشاري يزور جناح “الداخلية” المشارك في جيتيكس للتقنية

بندر بن مشاري يزور جناح “الداخلية” المشارك في جيتيكس للتقنية
http://almnatiq.net/?p=1049681
محررو المناطق

‎زار صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، جناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 في دبي.

‎وتجول سموه في أرجاء الجناح، واطلع على الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تقدمها العديد من الجهات والقطاعات المشاركة بجناح الوزارة.

‎وأعرب سمو الأمير الدكتور بندر بن في ختام الجولة, عن فخره بالنجاحات المتتالية التي تحققها وزارة الداخلية من خلال تواجدها المستمر في معرض أسبوع جيتكس للتقنية للعام السابع على التوالي.

‎يذكر أن وزارة الداخلية تشارك هذا العام بخمسة محاور رئيسية تحت عنوان “حلول تقنية لوطن آمن”، تشمل الممكنات الرقمية ودورها في الحوكمة لخدمة المتعاملين، وخدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن ، والتعامل مع الأحداث والأزمات وإجراءات العمل، ومستقبل الخدمات والعمل الأمني ودور التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وجعل المدن أكثر أماناً، والاستخدام الامثل للتقنية من خلال «أبشر داخلية» لتمكين جميع منسوبي الوزارة وكوادرها البشرية من إدارة موارد الوزارة المالية والبشرية وتنفيذ الاجراءات الداخلية والخدمات المساندة لمنسوبيها ولمجتمع الوزارة بشكل رقمي ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على البيئة ومبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

‎وتهدف المحاور الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

‎وتشارك وزارة الداخلية بجناحها، بجوار جناح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، و وزارة الحج والعمرة، تأتي في ضوء تعزيز حضور الجهات الحكومية في الأعوام المقبلة بشكل متجاور وبتنسيق مشترك يساعد على إظهارها جميعا كمنظومة رقمية مترابطة وفي مكان متقارب في المعرض، ليعكس للزوار مستوى النضج الرقمي والتناغم بين جميع الجهات الحكومية في المملكة.

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