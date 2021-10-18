تعليم الأحساء يحاكي”توكلنا” في هويته المهنية الجديدة

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دشّن مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، حمد بن محمد العيسى اليوم الأثنين 12/3/1443 هـ وبحضور مدير العلاقات العامة بديع المرشد ورئيس قسم الأمن السيبراني باسم العلوي نظام الهوية المهنية الجديد وهي المبادرة التي انطلقت من إدارة العلاقات العامة وإدارة تقنية المعلومات بالإدارة.

وأوضح رئيس قسم البوابات والأمن السيبراني ومبرمج المشروع باسم العلوي أن المبادرة التي وجدت الدعم والاهتمام من مدير التعليم هي عبارة عن نظام الكتروني موجود على ” الويب” يستطيع الموظف من خلاله تقديم الطلب للهوية المهنية، وبعد التعبئة يحول الطلب مباشرة الى الرئيس المباشر سواءً أكان مدير مدرسة أو مدير إدارة لمراجعة بيانات الموظف ومن ثم اعتمادها الكترونياً، ثم يحول الطلب لإدارة العلاقات العامة لطباعة البطاقة، وبعد اعتمادها من الرئيس المباشر ترسل رسالة بالبريد الالكتروني للموظف بكلمة المرور ونسخة (PDF ) بالبطاقة ويمكنه من طباعتها ورقياً في حال رغبته في ذلك ، وهي طريقة تحاكي ماهو معمول به في نظام توكلنا حيث يمكن للموظف إبراز هويته المهنية عبر الدخول للنظام فتصبح موجودة معه في جواله دون الحاجة لطباعتها.

وأشار إلى أن نظام الهوية الجديد انطلق من حاجة إدارة العلاقات العامة للتحول الرقمي من الطريقة التقليدية في طباعة البطاقات والتي كانت تستغرقاً وقتاً طويلاً مع غياب الدقة اللازمة للبيانات، موضحا أن طباعة البطاقة ملزم للمشرفين التربويين وموظفي الإدارة لحاجة طبيعة عملهم الميداني في ابرازها، وستكون طباعتها في إدارة العلاقات العامة.