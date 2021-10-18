احدث الأخبار

تعليم الأحساء يحاكي”توكلنا” في هويته المهنية الجديدة
المنطقة الشرقية
 غدًا.. عودة الدراسة وانتهاء الإجازة المُطوّلة
أبرز المواد
 مقتل نائب رئيس هيئة الأركان لميليشيات الحوثي في مأرب
أبرز المواد
 بن فهد يطلق حملة التشجير في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
محليات
 وزير التجارة: المملكة أولت اهتماماً بالغاً في تعزيز القدرات الوطنيَّة
أبرز المواد
 بندر بن مشاري يزور جناح “الداخلية” المشارك في جيتيكس للتقنية
أبرز المواد
 أمين العاصمة المقدسة يشرف على أعمال تحسين المشهد الحضري ببلدية العزيزية
منطقة مكة المكرمة
 شرطة الرياض تطيح بمقيم ظهر في فيديو يتحدث بألفاظ تمس الأمن الوطني
أبرز المواد
 عطل مفاجئ يضرب موقع “مرسول بارك” مع بداية بيع تذاكر مباراة النصر والهلال
أبرز المواد
 الجيش اليمني يسقط مسيرة مفخخة لميليشيات الحوثي شمال غرب شبوة
أبرز المواد
 استشاري: العمل أكثر من 8 ساعات يوميا يؤدي إلى كارثة صحية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان
أبرز المواد
تعليم الأحساء يحاكي”توكلنا” في هويته المهنية الجديدة

تعليم الأحساء يحاكي”توكلنا” في هويته المهنية الجديدة

المنطقة الشرقية
غدًا.. عودة الدراسة وانتهاء الإجازة المُطوّلة

غدًا.. عودة الدراسة وانتهاء الإجازة المُطوّلة

أبرز المواد
مقتل نائب رئيس هيئة الأركان لميليشيات الحوثي في مأرب

مقتل نائب رئيس هيئة الأركان لميليشيات الحوثي في مأرب

أبرز المواد
بن فهد يطلق حملة التشجير في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

بن فهد يطلق حملة التشجير في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

محليات

تعليم الأحساء يحاكي”توكلنا” في هويته المهنية الجديدة

تعليم الأحساء يحاكي”توكلنا” في هويته المهنية الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1049730
محررو المناطق

دشّن مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، حمد بن محمد العيسى اليوم الأثنين 12/3/1443 هـ وبحضور مدير العلاقات العامة بديع المرشد ورئيس قسم الأمن السيبراني باسم العلوي نظام الهوية المهنية الجديد وهي المبادرة التي انطلقت من إدارة العلاقات العامة وإدارة تقنية المعلومات بالإدارة.

وأوضح رئيس قسم البوابات والأمن السيبراني ومبرمج المشروع باسم العلوي أن المبادرة التي وجدت الدعم والاهتمام من مدير التعليم هي عبارة عن نظام الكتروني موجود على ” الويب” يستطيع الموظف من خلاله تقديم الطلب للهوية المهنية، وبعد التعبئة يحول الطلب مباشرة الى الرئيس المباشر سواءً أكان مدير مدرسة أو مدير إدارة لمراجعة بيانات الموظف ومن ثم اعتمادها الكترونياً، ثم يحول الطلب لإدارة العلاقات العامة لطباعة البطاقة، وبعد اعتمادها من الرئيس المباشر ترسل رسالة بالبريد الالكتروني للموظف بكلمة المرور ونسخة (PDF  ) بالبطاقة ويمكنه من طباعتها ورقياً في حال رغبته في ذلك ، وهي طريقة تحاكي ماهو معمول به في نظام توكلنا حيث يمكن للموظف إبراز هويته المهنية عبر الدخول للنظام فتصبح موجودة معه في جواله دون الحاجة لطباعتها.

وأشار إلى أن نظام الهوية الجديد انطلق من حاجة إدارة العلاقات العامة للتحول الرقمي من الطريقة التقليدية في طباعة البطاقات والتي كانت تستغرقاً وقتاً طويلاً مع غياب الدقة اللازمة للبيانات، موضحا أن طباعة البطاقة ملزم للمشرفين التربويين وموظفي الإدارة لحاجة طبيعة عملهم الميداني في ابرازها، وستكون طباعتها في إدارة العلاقات العامة.

روابط ذات صلة

صحة حفر الباطن تفعل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

صحة حفر الباطن تفعل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى
7 تحديثات وإجراءات صحية جديدة بالحرمين.. منها تخصيص صحن المطاف للمعتمرين

7 تحديثات وإجراءات صحية جديدة بالحرمين.. منها تخصيص صحن المطاف للمعتمرين
متحدث”الحج والعمرة” يكشف سر قرار تخفيف القيود الاحترازية (فيديو)

متحدث”الحج والعمرة” يكشف سر قرار تخفيف القيود الاحترازية (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*