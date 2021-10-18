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مقتل نائب رئيس هيئة الأركان لميليشيات الحوثي في مأرب

مقتل نائب رئيس هيئة الأركان لميليشيات الحوثي في مأرب
http://almnatiq.net/?p=1049744
محررو المناطق

أعلن الجيش اليمني عن مقتل نائب رئيس هيئة الأركان لميليشيا الحوثي أبو صالح المداني في جبهة مأرب.

وبحسب الجيش فقد قتل أيضا قائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت الحوثية محمد البنوس في مأرب.

وذكر  المقدم صالح القطيبي، نائب رئيس المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن المدعو أبو صالح المداني، المعين من المليشيا الحوثية، في منصب نائب رئيس هيئة الأركان، قتل مع عدد من مرافقيه في جبهات مأرب.

وأضاف  المسؤول العسكري، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن القيادي الحوثي (محمد حسين البنوس) المعين في منصب قائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت، لقي مصرعه هو الآخر في نفس الجبهة.

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