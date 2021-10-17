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غدًا.. عودة الدراسة وانتهاء الإجازة المُطوّلة

غدًا.. عودة الدراسة وانتهاء الإجازة المُطوّلة

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غدًا.. عودة الدراسة وانتهاء الإجازة المُطوّلة

غدًا.. عودة الدراسة وانتهاء الإجازة المُطوّلة
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محررو المناطق

يعود الطلاب للمدارس يوم غد الثلاثاء، للدراسة بعد انتهاء الإجازة المُطوّلة.

وكانت وزارة التعليم قد حددت ميعاد إجازة نهاية الأسبوع المطولة، على أن تبدأ يوم الأحد الموافق 11/3/1443هـ، والتي تستمرّ حتى الإثنين الموافق 12/3/1443هـ.

وعطلة نهاية الأسبوع المطولة، هي عطلة جديدة، أدرجتها وزارة التعليم بوضعها في العام الدراسي الجديد 1443 هـ. وتكون مدة الإجازة المطولة من أربعة إلى ثلاثة أيام، إذ يجري إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة.

يشار إلى أن وزارة التعليم، كانت قد أعلنت عن بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1443 هـ في 21 1/1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021.

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