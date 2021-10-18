بلاغ بشأن إغلاق مركز تلقي لقاح كورونا في الدمام.. و”الصحة” تتفاعل

محررو المناطق

قدم أحد المواطنين بلاغا إلى وزارة الصحة، بشأن إغلاق مركز صحي للقاح كورونا بالدمام منذ الظهيرة، مما أدى إلى تكدس المستفيدين.

وقال مقدم البلاغ: “مركز صحي حي النور بالدمام مغلق من بعد الظهر والناس متكدسه ولا يوجد أحد في الموقع، أخذنا مواعيد لاخذ اللقاح والمركز مغلق كيف الطريقة ممكن أحد يفيدنا ياوزارة الصحة”.

وتفاعلت الوزارة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937” على موقع “تويتر”، مع صاحب البلاغ حيث طلبت منه أن يزودها بالتفاصيل عبر الرسائل الخاصة.